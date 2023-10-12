Национальный парк "Сиваш": что предлагают ученые из Крыма

Специалисты из Крыма предлагают создать национальный парк "Сиваш", объединив особо уязвимые земли между Азовским и Черным морями в единую особо охраняемую природную территорию с подобающим для нее зонированием. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель отделения Русского географического общества в РК, замдиректора по науке комплекса "Пещера Таврида" КФУ им. Вернадского Геннадий Самохин.

Идея уже разработана специалистами Российского географического общества и была предложена на Азовском экологическом форуме в Бердянске.

"Есть такая идея – создать национальный парк "Сиваш", который бы охватывал три региона: Херсонскую область, Запорожскую и Крым. Это территория между двух морей. Сиваш – это ведь не только то, что между Арабатской стрелкой и Крымом, но и северные заливы и озера. И это все уникально с точки зрения ландшафтов, птиц, ихтиологии и так далее", – сказал Самохин.