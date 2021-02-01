Наркодилеру в Севастополе грозит 15 лет тюрьмы за торговлю амфетамином

Правоохранители заключили под стражу и предъявили обвинение 32-летнему жителю Севастополя, являющемуся одним из участников преступной группы по незаконному обороту наркотиков. Об этом информирует Пограничное управление ФСБ России по Крыму.

По данным ведомства, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали севастопольца и его сообщников с поличным в июле прошлого года при попытке сбыта амфетамина и сильнодействующего вещества "прегабалин".

"На территории частного домовладения, где мужчина временно проживал, обнаружена организованная им нарколаборатория, предметы с остатками наркотических средств, оборудование, предназначенное для сортировки вышеуказанных веществ, а также электронные гаджеты, с помощью которых он осуществлял свою противоправную деятельность", – сказано в сообщении.