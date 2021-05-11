Новости Крыма Наркотики за биткоины: в Крыму будут судить супругов-дилеров

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении супружеской пары, обвиняемой в сбыте более 2,7 кг наркотиков. Об этом проинформировала пресс-служба надзорного ведомства. По версии следствия, житель Севастополя в феврале прошлого года стал участником организованной группы наркоторговцев, действовавшей в ряде субъектов РФ, в том числе в Крыму и Севастополе. Чтобы увеличить доход, мужчина привлек к преступной деятельности свою 23-летнюю супругу. Обвиняемые фасовали наркотики и делали тайниковые "закладки". Для связи члены преступной группы обменивались сообщениями в интернет-приложениях. "Супружеская пара извлекала из малолюдных мест на территории Севастополя и Кировского района Республики Крым оптовые партии N-метилэфедрона, мефедрона, конопли. Наркотики перевозились в специально арендованный для этих целей гараж, где они расфасовывались на более мелкие партии. После этого молодые люди размещали запрещенные вещества в тайниковых "закладках", – говорится в сообщении. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

