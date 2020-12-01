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Наркоторговцы из Крыма получили более 20 лет колонии на двоих

Наркоторговцы из Крыма получили более 20 лет колонии на двоих

01 декабря 2020, 14:19Происшествия в Крыму

Двух жителей Черноморского района осудили за наркоторговлю в крупном размере. Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Выяснилось, что участник организованной преступной группы в Черноморском районе с 2018 по 2019 год бесконтактным способом продавал наркотики и психотропные вещества. Позже он привлек к преступному бизнесу еще одного местного жителя, которому периодически оплачивал "труд" наркотиками. "В августе 2019 года обвиняемые изъяли из места хранения около трех килограммов наркотического вещества – N-метилэфедрона, при передвижении по территории Черноморского района их задержала полиция. Правоохранители пресекли преступную деятельность и изъяли наркотики из оборота", – уточняется в пресс-службе.

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