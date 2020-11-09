В одном из зданий на улице Пушкина в центре Симферополя вспыхнул пожар, информируют очевидцы в рамках проекта #Народная сводка. По словам очевидцев, возгорание произошло в компьютерном клубе во второй половине дня. К месту происшествия приехала пожарная бригада, огнеборцы протянули пожарные рукава и приступили к тушению. Комментарий от представителей МЧС по поводу происшествия на момент публикации получить не удалось. Информации о пострадавших нет.
#Народнаясводка: в центре Симферополя горит здание – видео
#Народнаясводка: в центре Симферополя горит здание – видео
09 ноября 2020, 11:30Происшествия в Крыму
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