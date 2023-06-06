Насколько снизились потери воды в Симферополе из-за замены водоводов

Замена магистральных водоводов позволила снизить суточную подачу воды на Симферополь до 120 тысяч кубов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал гендиректор "Воды Крыма" Максим Новик.

Гость студии напомнил, в этом году завершается трехлетняя программа по замене магистральных водоводов в городе. За 2021-2022 годы были заменены 30 км сетей водоснабжения, до конца года будет завершена замена еще 17 км трубопроводов.

По словам Новика, замена 47 км сетей для Симферополя – это не так много в сравнении с общей их протяженностью в 1200 км. С другой стороны – это наиболее важные водоводы, которые распределяют ресурс по микрорайонам.