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НАТО и Украина договорились усилить военное присутствие в Черном море

НАТО и Украина договорились усилить военное присутствие в Черном море

Сегодня, 10:44Новости

Украина и НАТО намерены усилить присутствие военных сил и средств в черноморском регионе. Об этом шла речь в ходе телефонного разговора генсека Альянса Йенса Столтенберга с министром обороны Украины Андреем Тараном.

Как сообщили в ведомстве, собеседники согласились с тем, что "ситуация с безопасностью в Черном море продолжает ухудшаться в связи с тем, что Россия укрепляет свое военное присутствие и меняет баланс сил". "Министр обороны Украины выразил заинтересованность в налаживании совместного обмена информацией об обстановке в этом регионе и пригласил страны-члены НАТО присоединиться к национальным стратегическим учениям, которые планируется провести на юге Украины осенью 2020 года", – сообщили в Минобороны.

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