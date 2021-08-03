Новости Крыма

Наводнения и смерчи: чего ждать Крыму от глобальных изменений климата

03 августа 2021, 16:12Общество

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Глобальные изменения климата существенно отразятся на погоде полуострова и приведут к тому, что экстремальные погодные явления в регионе будут проявляться все чаще. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил климатолог Владимир Рябов. Он уточнил, что в настоящие время планета оказалась во власти глобального потепления, которое становится причиной погодных катаклизмов по всему миру.

"Идет глобальная перестройка климата на всей планете и связана она с процессами глобального потепления. Температура увеличивается каждым годом и увеличение температуры воздуха и поверхности планеты ведет к увеличению количества влаги, которая испаряется с поверхности морей и океанов, а это приводит к увеличению образования облаков, что создает неустойчивость атмосферы. Образуется огромные массы облаков, и они переносятся на большие расстояния и, в конце концов, выпадают в виде осадков", – пояснил доцент Агротехнологической академии КФУ, добавив, что где и когда осадки выпадут фактически спрогнозировать невозможно, поскольку это зависит от огромно количества причин.

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