Новости Крыма Назначен новый руководитель "Воды Крыма"

Назначен новый руководитель предприятия "Вода Крыма". Об этом информирует председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. "Новым руководителем ГУП РК "Вода Крыма" будет назначен Кузнецов Андрей Анатольевич, ранее занимавший должность директора евпаторийского филиала предприятия", – написал он вTelegram-канале. Председатель Совмина назвал нового руководителя грамотным специалистом с большим опытом работы в отрасли. Ранее стало известно, что министр ЖКХ Крыма Сергей Донец отправлен в отставку. Кузнецов Андрей Анатольевич родился 27 января 1971 года. В 2004 году окончил Харьковскую национальную академию городского хозяйства по специальности "Экономика предприятий". Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

