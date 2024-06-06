Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Назначен новый руководитель "Воды Крыма"

06 июня 2024, 11:10Общество

2

Назначен новый руководитель предприятия "Вода Крыма". Об этом информирует председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

"Новым руководителем ГУП РК "Вода Крыма" будет назначен Кузнецов Андрей Анатольевич, ранее занимавший должность директора евпаторийского филиала предприятия", – написал он вTelegram-канале.

Председатель Совмина назвал нового руководителя грамотным специалистом с большим опытом работы в отрасли.

Ранее стало известно, что министр ЖКХ Крыма Сергей Донец отправлен в отставку.

Кузнецов Андрей Анатольевич родился 27 января 1971 года. В 2004 году окончил Харьковскую национальную академию городского хозяйства по специальности "Экономика предприятий".

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Июнь 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх