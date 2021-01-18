Названа дата проведения саммита "крымской платформы"

Саммит организованной Киевом так называемой "крымской платформы" состоится 23 августа этого года. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква. "Уже четко определена дата проведения крымского саммита (саммита "крымской платформы" – ред.) – 23 августа 2021 года. Офис президента работает вместе с МИДом для подготовки соответствующих приглашений мировым лидерам, соответствующей концепции, программы саммита, организационных моментов", – цитирует Жовкву пресс-служба Офиса президента.

Он отметил, что саммит будет связан с торжествами по случаю 30-летия независимости Украины и будет проходить в течение двух дней. Жовква выразил надежду на "широкое международное присутствие" на саммите. Замглавы Офиса президента Украины добавил, что по итогам саммита "должен появиться скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму".