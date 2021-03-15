Названы организаторы водной блокады Крыма

Организация водной блокады Крыма была направлена на физическое уничтожение людей. Такое заявление сделал глава Госсовета РК Владимир Константинов, пишет РИА Новости. "Водную блокаду мы расцениваем как попытку геноцида и физического уничтожения людей", – сообщил Константинов. Он подчеркнул, что ее инициаторами были бывшие крымские политики и бизнесмены, которые после воссоединения Крыма с Россией бежали на Украину.

"Это Андрей Сенченко и лидеры признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев", – уточнил спикер Госсовета. Ранее РИА Новости Крым сообщал, что власти полуострова готовят обращение о возбуждении дела по поводу нанесения региону многомиллиардного ущерба. Уточнялось, что иск будет направлен как на привлечение инициаторов блокады к уголовной ответственности, так и возмещение материального ущерба, нанесенного экономике региона, который исчисляется миллиардами.