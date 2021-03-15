Новости Крыма

Названы организаторы водной блокады Крыма

15 марта 2021, 10:54Политика

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Организация водной блокады Крыма была направлена на физическое уничтожение людей. Такое заявление сделал глава Госсовета РК Владимир Константинов, пишет РИА Новости. "Водную блокаду мы расцениваем как попытку геноцида и физического уничтожения людей", – сообщил Константинов. Он подчеркнул, что ее инициаторами были бывшие крымские политики и бизнесмены, которые после воссоединения Крыма с Россией бежали на Украину.

"Это Андрей Сенченко и лидеры признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев", – уточнил спикер Госсовета. Ранее РИА Новости Крым сообщал, что власти полуострова готовят обращение о возбуждении дела по поводу нанесения региону многомиллиардного ущерба. Уточнялось, что иск будет направлен как на привлечение инициаторов блокады к уголовной ответственности, так и возмещение материального ущерба, нанесенного экономике региона, который исчисляется миллиардами.

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