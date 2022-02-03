Новости Крыма

Названы самые популярные туристические экскурсии по Крыму

Сегодня, 12:45Общество

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Севастополь, дворцы и парки крымского Южнобережья, а также Бахчисарай на протяжении многих лет остаются самыми популярными направлениями у туристов, путешествующих по Крыму в составе организованных экскурсионных групп. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Екатерина Лукьяненко.

"На протяжении многих лет лидирует трио: Южный берег Крыма – дворцы и парки, Севастополь и Бахчисарай. К этим основным направлениям присоединяются пещеры, пещерные города", – констатирует эксперт.

Наименее востребованными направлениями остаются туристические объекты, расположенные в восточной части полуострова, а также Евпатория.

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