Названы самые популярные туристические экскурсии по Крыму

Севастополь, дворцы и парки крымского Южнобережья, а также Бахчисарай на протяжении многих лет остаются самыми популярными направлениями у туристов, путешествующих по Крыму в составе организованных экскурсионных групп. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Екатерина Лукьяненко.

"На протяжении многих лет лидирует трио: Южный берег Крыма – дворцы и парки, Севастополь и Бахчисарай. К этим основным направлениям присоединяются пещеры, пещерные города", – констатирует эксперт.

Наименее востребованными направлениями остаются туристические объекты, расположенные в восточной части полуострова, а также Евпатория.