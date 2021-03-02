Не донес: в Феодосии задержали мужчину с пистолетом и 50 патронами

Сотрудники дорожно-патрульной службы в одном из пригородных поселков Феодосии задержали мужчину, подозреваемого в незаконной перевозке и хранении оружия и боеприпасов. Об этом проинформировала пресс-служба МВД по Крыму.

"При осмотре салона автомобиля Nissan, который был остановлен для проверки документов, под сиденьем полицейские обнаружили предмет, похожий на пистолет, а также восемь патронов к нему. В ходе дальнейшего осмотра по месту проживания гражданина были обнаружены патроны в количестве 42 штук", – сказано в сообщении.

Задержанным оказался 53-летний житель Феодосии. Мужчина пояснил, что пистолет и патроны нашел, хотел отнести в полицию, однако все откладывал.