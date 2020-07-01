"Не соответствуют реалиям": Киев хочет пересмотра минских соглашений

Минские соглашения в современных политико-правовых условиях неактуальны, сообщил вице-премьер Украины – министр по вопросам "реинтеграции временно оккупированных территорий" Алексей Резников.
"О минских соглашениях я даже процитирую госпожу (канцлера Германии Ангелу) Меркель: они не высечены на камне. Они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения как политико-правовые договоренности. Потому что сегодня сроки, которые предусмотрены в минских соглашениях – 2014–2015 годы – уже истекли, и не реализованы эти минские соглашения", – сказал вице-премьер в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, Киев "делает попытки дать шанс минским соглашениям, чтобы их выполнить". Однако есть "много вещей", которые уже не соответствуют "минским реалиям", полагает Резников.