Новости Крыма "Не соответствуют реалиям": Киев хочет пересмотра минских соглашений

"Не соответствуют реалиям": Киев хочет пересмотра минских соглашений Минские соглашения в современных политико-правовых условиях неактуальны, сообщил вице-премьер Украины – министр по вопросам "реинтеграции временно оккупированных территорий" Алексей Резников. "О минских соглашениях я даже процитирую госпожу (канцлера Германии Ангелу) Меркель: они не высечены на камне. Они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения как политико-правовые договоренности. Потому что сегодня сроки, которые предусмотрены в минских соглашениях – 2014–2015 годы – уже истекли, и не реализованы эти минские соглашения", – сказал вице-премьер в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, Киев "делает попытки дать шанс минским соглашениям, чтобы их выполнить". Однако есть "много вещей", которые уже не соответствуют "минским реалиям", полагает Резников. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

