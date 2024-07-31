Не только арбузы: что поставляют в Крым из новых регионов

Из Запорожской области в Крым поставляют мелитопольскую черешню и тепличные овощи, из Херсонской – арбузы и картофель. При этом большая часть этой продукции продается с рынков за наличный расчет, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым и.о. министра агропромышленного комплекса и продовольственной политики Запорожской области Геннадий Подшивалов.

"Если мы говорим о плодово-ягодных культурах и овощной группе, то эта продукция и сейчас едет в Крым и на территорию Ростовской области, хотя и в значительно меньших объемах. Ключевой поставщик тепличных овощей – Каменка-Днепровский район", – уточнил Подшивалов.

По его словам, объемы производства и, как следствие, реализации овощей значительно снизились в связи с отсутствием воды из Северо-Крымского канала.

"Что касается ягод и группы косточковых, в частности, черешни, она также поступала в супермаркеты Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова. В Крым привозили первую черешню, а когда там появилась своя продукция, то уже не было необходимости", – объяснил Геннадий Подшивалов.