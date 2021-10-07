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Не туризмом единым: что способно поднять экономику Севастополя – эксперт

07 октября 2021, 10:02Туризм в Крыму

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Экономику Севастополя способны поднять старейшие в регионе отрасли – судостроение и судоремонт, но никак не туризм. Но прежде их нужно реанимировать и дать толчок к развитию, начав с изменений в ряде государственных нормативно-правовых актов, а также в действующей Стратегии развития Севастополя до 2030 года. Об этом на IX Международном морском бизнес-форуме СИ МБФ–2021 в Севастополе сообщил руководитель мероприятия, член Крымского морского совета, член Инвестиционного совета при губернаторе Севастополя Алексей Малько.

"Для развития региона это жизненно необходимо. Одной туристической деятельностью, как это сейчас популярно думать, экономику Севастополя не поднять. Если мы даже увеличим турпоток до уровня Сочи, это не решит задачу по наполнению бюджета", – рассказал Малько.

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