Новости Крыма

Небольшой дождь и туман ожидают крымчан в четверг

Небольшой дождь и туман ожидают крымчан в четверг

15 октября 2020, 10:41Новости

Небольшие дожди и похолодание ожидаются в Крыму в четверг, сообщает региональный гидрометцентр. По данным синоптиков, на полуострове сохранится переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, туман; днем без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14, на побережье до +19; днем +20…+25, в горах +14…+19.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +22…+24.

В Севастополе также переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +21…23.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17…19; днем +22…+24.

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