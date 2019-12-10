"Неделовой" Крым: аннексированный полуостров без инвесторов

Российские власти аннексированного Крыма выяснили, кто именно, по их мнению, портит инвестиционную привлекательность полуострова – медлительные бюрократы, создающие бизнесу искусственные препятствия. Местные власти совершенно не смущает тот факт, что чрезмерная бюрократизация, на которую они грешат, является прямым следствием кремлевской аннексии.

В аннексированном Крыму завершил работу экономический форум "Деловой Крым 4.0", прошедший под патронажем властей. По данным организаторов, на мероприятие съехалось около тысячи предпринимателей со всего полуострова. Работа форума проходила на десяти площадках, которые расположили в старом терминале аэропорта Симферополя.

Общение с аудиторией проходило в формате лекций, тренингов и деловых игр. Первую скрипку тут играли российские чиновники: подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов, его заместитель и министр финансов Ирина Кивико, глава комитета российской Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"На этих площадках будет возможность обсудить, какие у нас есть предложения по совершенствованию законодательства, какие административные барьеры есть на республиканском и муниципальном уровне", – говорил Сергей Аксенов на открытии мероприятия. ­

В ходе выступления он признал, что инвесторы, желающие вложиться в крымские проекты, сталкиваются с многочисленными трудностями. В первую очередь, Аксенов отметил некачественную работу чиновников.

"Достаточно забюрократизирована система, могу сказать. Мы вчера разговаривали с коллегами из "Корпорации развития Крыма", разбирались в ситуации. К сожалению, надо еще избавиться от определенных тенденций, когда должностные лица, чиновники занимаются бюрократией с точки зрения того, что на любые предложения и обращения начинается рассылка бумаг в ведомства, на все это уходят месяцы", – заявил Сергей Аксенов.

Для борьбы с медлительными столоначальниками он предложил создать еще один бюрократический консультационный орган.

"Мы с коллегами уже говорили об этом. Нужно сделать рабочий совет при совете министров (российское правительство Крыма – КР), чтобы все острые вопросы, которые возникают, можно было бы через этот совет выносить на любой уровень. Искать по ним решение с тем, чтобы проблема не подвисала. Возможности для любого бизнесмена, на мой взгляд, определяются доступностью органов власти, возможностью встретиться с руководством любого уровня, в том числе и со мной", – заявил Аксенов.