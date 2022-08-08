Неделя в Крыму будет жаркой и ветреной

В Крыму на следующей неделе будет ветрено, солнечно и до 35 градусов тепла. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"На следующей неделе погодные условия достаточно однотипные. Циклон уйдет из региона и придет область повышенного давления, поэтому каких-то существенных осадков на горизонте не видно. Будет преобладать солнечная, сухая, но ветреная погода – северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10, порывами до 13-18 м/с", – сообщил он.

В ночные часы прогнозируется +17…22 градусов, днем воздух будет прогреваться до +29…34. К концу рабочей недели и на выходных до +35.