Немецкая компания не будет восстанавливать Крымский мост

Как сообщает федеральное интернет-издание Newsroom24 , Российский офис немецкой компании TRUMPF отказал публичному акционерному обществу "Мостотрест", которое занимается содержанием Крымского моста, в предоставлении высокотехнологического оборудования. Они не будут поставлять свои металлообрабатывающие станки, лазерную технику, электронику и электроинструменты, необходимые для восстановления Крымского моста.

Причиной отказа TRUMPF называет проведение спецоперации на Украине, также, по этой причине, бывший партнер намеревается разорвать сотрудничество с компаниями, связанными с Россией. Немецкая компания убеждена, что Крымский мост будет использован преимущественно для переброски техники и живой силы и это для них является красной линией, которую они не готовы переступить. TRUMPF отметили, что выступают за демократию и мир, обвиняя правительство России в попытке "укрепить авторитарный режим в государстве и не допустить торжество демократии западного образца" за счет проведения специальной военной операции.

Кажется, что немецкий TRUMPF полностью уйдет с российского рынка. Они намерены помогать украинцам, с целью быстрейшего достижения мира на континенте. А крымчанам остается ждать ремонта "импортозамещёнными" материалами и оборудованием, о качестве которого можно лишь догадываться.