Непогода не отступит: в Крыму продлили штормовое предупреждение

Ливни с грозами и градом прогнозируются в Крыму в ближайшие двое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 мая, ночью 31 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни (30-50мм), грозы, град, шквал 15-20 м/с", – говорится в Telegram-канале ведомства.

На реках северного предгорья Крыма и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды до полутора метров без достижения опасных отметок.