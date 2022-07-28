Новости Крыма Несчастный случай в ТЦ Севастополя – подробности инцидента от прокуратуры

Прокуратура Севастополя проконтролирует ход проверки по факту несчастного случая в торговом центре "Ниагара", в результате которого пострадали два человека. Инцидент произошел накануне днем. При проведении строительных работ сотрудник ТЦ упал с высоты второго этажа на посетителя. По факту случившегося полиция организовала проверку. "В настоящее время установлено, что со второго этажа ТЦ "Ниагара" упал мужчина 1996 года рождения, проводивший отделочные работы. Находясь на лесах, он не удержал равновесие и упал в лестничный проем на проходящего мимо посетителя 1975 года рождения. В результате несчастного случая оба мужчины пострадали и были доставлены ГБУЗС "Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова" с переломами и иными телесными повреждениями", – рассказали в ведомстве. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

