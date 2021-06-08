Новости Крыма

Несколько сотен тысяч крымчан могут встретить новый год без отопления

08 июня 2021, 12:15Общество

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Сотни тысяч жителей Симферополя и Керчи могут остаться без теплоснабжения этой зимой. Объявление такого содержания было распространено в многоквартирных домах Симферополя и Керчи от имени одной из фирм, занимающихся установкой индивидуального отопления. Как прокомментировали корреспонденту РИА Новости Крым в пресс-службе АО "КрымТЭЦ", такая возможность действительно существует.

Как следует из опубликованной на сайте КрымТЭЦ информации, с 1 января 2022 года для крымских объектов генерации завершится действие специального статуса вынужденной генерации на рынке электрической энергии и мощности, предусмотренного постановлением правительства Российской Федерации от 26.12.2016. "Постановление временно дало определенные экономические преференции крымским объектам энергетики по сравнению с другими объектами-участниками рынка, расположенными на материке. Это было сделано для того, чтобы станции успели провести техническое перевооружение и реконструкцию, необходимую для достойной конкуренции на энергорынке", – уточняется в заметке.

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