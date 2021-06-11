Новости Крыма

Несмотря на дождь, в Крым пришло тепло: прогноз погоды на пятницу

11 июня 2021, 11:42Общество

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В пятницу на полуострове ночью без существенных осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди, сообщают синоптики. В Симферополе ясно и без осадков. Ночью будет +13…+15, днем +22…+23 градуса. Ветер юго-западный, 1-4 м/с. В Ялте и Алуште малооблачно, без осадков. Ночью ожидается +16…+18 градусов. Днем +20…+22. Ветер юго-западный, 2-5 м/с. В Евпатории ясно и без осадков. Ночью температура будет +17 градусов, днем ожидается +22…+23. Ветер юго-западный, 2-4 м/с. В Судаке без осадков, ясно. Ночью температура составит +16…+17 градусов, днем +21 градус. Ветер юго-западный, 0-2 м/с. В Феодосии облачно с прояснениями. Ночью будет +16…+18, днем ожидается +22…+23 градуса. Ветер юго-западный, 1-3 м/с.

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