Новости Крыма

Нет специалистов: эксперт предрек Крыму большие водные проблемы

11 июня 2022, 13:41Общество

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2021 и 2022 годы оказались водообильными для Крыма, и сегодня проблем с водой на полуострове нет, однако полноводные периоды сменяются дефицитными примерно каждую семилетку, а чтобы использовать днепровскую воду в качестве питьевой, необходима большая работа по восстановлению очистных сооружений и инженеры, которых не хватает. Такую проблему в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.

По словам специалиста, сейчас водохранилища Крыма наполнены на 80%, суммарный объем накопленной воды составляет 267 млн кубометров – прошлогодняя статистика втрое меньше. На лето воды хватит всем регионам Крыма, в том числе Южному берегу.

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