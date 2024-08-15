Никитский ботанический сад поделится красотой с парком "Аскания-Нова"

В дендропарке Биосферного заповедника "Аскания-Нова" посадят канны и хризантемы из коллекции Никитского ботанического сада (НБС). Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила начальник отдела дендропарка заповедника Ольга Воронина.

"Мы побывали на выставке канн, нашим сотрудникам там очень понравилось. Сейчас ведем переговоры, чтобы нам выделили хотя бы немного, и мы тогда сами будем их разводить", – сказала она.

Делегация ученых из заповедника посетила тепличный комплекс, где выращиваются хризантемы. После черенкования и укоренения черенков хризантемы также предоставят херсонскому дендропарку для восстановления коллекции.