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Новости Крыма

Никто не забыт: лидеры Крыма поздравили россиян с 80-летием Победы

09 мая 2025, 12:28Общество

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Руководители Крыма и Севастополя поздравили жителей полуострова и всех россиян с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что День Победы является главным, всенародным и священным праздником, объединяющим поколения.

"Мы встречаем юбилей Победы в сложное время. На фронтах специальной военной операции решается судьба России. Наши воины снова сражаются с нацизмом, громят врага. Они – наши герои, соль русской земли, достойные наследники великого поколения победителей. Мы преклоняемся перед их мужеством и воинской доблестью, стойкостью и силой духа", – сообщил он в своем Telegram-канале.

Аксенов отметил, что сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, святые слова "все для фронта, все для Победы" стали принципом жизни для многих миллионов людей.

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