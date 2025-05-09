Никто не забыт: лидеры Крыма поздравили россиян с 80-летием Победы

Руководители Крыма и Севастополя поздравили жителей полуострова и всех россиян с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что День Победы является главным, всенародным и священным праздником, объединяющим поколения.

"Мы встречаем юбилей Победы в сложное время. На фронтах специальной военной операции решается судьба России. Наши воины снова сражаются с нацизмом, громят врага. Они – наши герои, соль русской земли, достойные наследники великого поколения победителей. Мы преклоняемся перед их мужеством и воинской доблестью, стойкостью и силой духа", – сообщил он в своем Telegram-канале.

Аксенов отметил, что сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, святые слова "все для фронта, все для Победы" стали принципом жизни для многих миллионов людей.