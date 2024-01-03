Ночь под дождем: в Крыму спасли заблудившегося грибника

В Белогорском районе Крыма спасатели эвакуировали из леса пенсионера, который пошел за грибами и потерялся. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского МЧС.

Отмечается, что информация о пропаже грибника поступила к спасателям накануне вечером. Сообщалось, что мужчина около 15:00 вышел в лес в районе села Земляничное, но после перестал отвечать на звонки.

"По прибытии в предполагаемый район поиска, спасатели приступили к поисковым работам. В результате спустя час мужчина был обнаружен вблизи русла реки Индол. Как выяснилось, мужчина в связи с наступлением темного времени суток и дождливой погоды сбился с тропы и потерял ориентиры", – уточнили спасатели.