Новости Крыма

Ночное ЧП в Симферополе: два человека сорвались со скалы

02 апреля 2022, 11:06Общество

4

Два человека ночью сорвались со скалы в Симферополе. Об этом рассказали в крымском главке МЧС России.

ЧП произошло около 01:30 в районе смотровой площадки Битак на улице 51-й Армии. В результате падения два человека получили травмы и не смогли самостоятельно выбраться. На помощь поспешили спасатели.

"В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий спасатели части горной поисково-спасательной обнаружили пострадавших, оказали первую доврачебную помощь и транспортировали пострадавших к бригаде скорой помощи", – говорится в сообщении.

В спасательных работах были задействованы пять спасателей и одна единица техники.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Апрель 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх