Ночное ЧП в Симферополе: два человека сорвались со скалы

Два человека ночью сорвались со скалы в Симферополе. Об этом рассказали в крымском главке МЧС России.

ЧП произошло около 01:30 в районе смотровой площадки Битак на улице 51-й Армии. В результате падения два человека получили травмы и не смогли самостоятельно выбраться. На помощь поспешили спасатели.

"В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий спасатели части горной поисково-спасательной обнаружили пострадавших, оказали первую доврачебную помощь и транспортировали пострадавших к бригаде скорой помощи", – говорится в сообщении.

В спасательных работах были задействованы пять спасателей и одна единица техники.