Новости Крыма

Ночное ДТП с автобусом в Севастополе: фото и подробности

28 апреля 2021, 12:43Происшествия в Крыму

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В районе Юмашевского рынка в Севастополе на повороте столкнулись автобус и легковой автомобиль. Два человека в больнице. Об этом РИА Новости Крым проинформировали в пресс-службе УМВД России по Севастополю. "Водитель легкового автомобиля ЗАС, двигаясь по проспекту Октябрьской Революции в районе дома № 67 на регулируемом перекрестке произвел движение на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автобусом, который двигался во встречном направлении и производил поворот налево на разрешающий сигнал светофора", – рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Севастополю, полковник внутренней службы Жанна Марголина.

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