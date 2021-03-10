Новости Крыма "Норникель" заплатил штраф за розлив топлива в Норильске

"Норникель" выплатил 146,2 млрд рублей из-за аварии в Норильске. Информация об этом размещена на сайте компании. "АО "НТЭК" ("Норильско-Таймырская энергетическая компания", входит в группу компаний "Норильский никель") выплатила 146,2 млрд руб. в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате инцидента с разливом дизельного топлива 29 мая 2020 года в районе Кайеркан города Норильска", – сказано в сообщении. Уточняется, что возмещение вреда водным объектам в размере 145,4 млрд руб. направлено в доход федерального бюджета. Возмещение вреда почвам в размере 684,9 млн руб. – в доход муниципального образования – города Норильск. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

