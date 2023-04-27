Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Новое штормовое для Крыма: уровень воды в реках поднимется на метр

27 апреля 2023, 13:35Общество

1

Уровень воды в реках Южного берега Крыма и в предгорных районах поднимется до полутора метров, объявлено штормовое предупреждение. Об этом информирует республиканский главк МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 апреля и в первой половине дня 29 апреля на реках северного предгорья и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Спасатели призывают ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших, а также рекомендуют проживающим возле них принять меры по сохранности своего имущества.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Апрель 2023
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх