Новое штормовое для Крыма: уровень воды в реках поднимется на метр

Уровень воды в реках Южного берега Крыма и в предгорных районах поднимется до полутора метров, объявлено штормовое предупреждение. Об этом информирует республиканский главк МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 апреля и в первой половине дня 29 апреля на реках северного предгорья и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Спасатели призывают ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших, а также рекомендуют проживающим возле них принять меры по сохранности своего имущества.