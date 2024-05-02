Новости Крыма Новое штормовое предупреждение объявлено в Крыму

Сильный северо-восточный ветер сохранится в Крыму, объявлено новое штормовое предупреждение. "По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 мая в Крыму сохранится северо-восточный ветер 17-22 м/с", – рассказали в крымском главке МЧС России. Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах энергетики. Жителей предупреждают о рисках для жизни и здоровья в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Особое внимание при непогоде важно уделить детям и пожилым людям, подчеркивают спасатели. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

