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Новости Крыма

Новое штормовое предупреждение объявлено в Крыму

02 мая 2024, 10:27Общество

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Сильный северо-восточный ветер сохранится в Крыму, объявлено новое штормовое предупреждение.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 мая в Крыму сохранится северо-восточный ветер 17-22 м/с", – рассказали в крымском главке МЧС России.

Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах энергетики. Жителей предупреждают о рисках для жизни и здоровья в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.

Особое внимание при непогоде важно уделить детям и пожилым людям, подчеркивают спасатели.

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