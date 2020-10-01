Новости Крыма Нового вице-премьера Крыма внесли в базу "Миротворца"

Нового вице-премьера Крыма внесли в базу "Миротворца" Экс-глава администрации Калининграда Светлана Маслова, назначенная заместителем председателя Совета министров Крыма, внесена в базу скандального украинского сайта "Миротворец". Создатели "Миротворца" назвали чиновницу "российским оккупантом в АР Крым" и заявили, что Маслова, согласившись занять пост вице-премьера Крыма, совершила "осознанное деяние против национальной безопасности Украины". Как информировалось , 9 октября глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ о назначении Масловой заместителем председателя Совета министров РК. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

