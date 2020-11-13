Новости Крыма Новые задачи Минстроя России: нужны ли Крыму небоскребы?

Новые задачи Минстроя России: нужны ли Крыму небоскребы? Кадровые решения, состоявшиеся на неделе в правительстве РФ, породили множество предположений, как теперь будет выглядеть и действовать строительная отрасль, ответственность за которую получил Ирек Файзуллин. Чего ждут от нового министра строительства РФ и чего опасаются, рассказал корреспондент РИА Новости Крым. Ситуацию с назначением нового министра сопровождал вал "страшилок" и "разоблачений" в телеграм-каналах и соцсетях. Тандем Хуснуллин – Файзуллин действительно давно доказал федеральному центру свою слаженность и эффективность на примере реализации жилищных программ в Татарстане и Москве. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

