Новости Крыма

Новые задачи Минстроя России: нужны ли Крыму небоскребы?

Новые задачи Минстроя России: нужны ли Крыму небоскребы?

13 ноября 2020, 17:46Общество

Кадровые решения, состоявшиеся на неделе в правительстве РФ, породили множество предположений, как теперь будет выглядеть и действовать строительная отрасль, ответственность за которую получил Ирек Файзуллин. Чего ждут от нового министра строительства РФ и чего опасаются, рассказал корреспондент РИА Новости Крым. Ситуацию с назначением нового министра сопровождал вал "страшилок" и "разоблачений" в телеграм-каналах и соцсетях. Тандем Хуснуллин – Файзуллин действительно давно доказал федеральному центру свою слаженность и эффективность на примере реализации жилищных программ в Татарстане и Москве.

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