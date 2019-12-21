Новости Крыма

Новым руководителем Минтопэнерго Крыма стал Евгений Рукавишников

Новым руководителем Минтопэнерго Крыма стал Евгений Рукавишников

21 декабря 2019, 15:13Новости

Заместитель Председателя Совета министров РК Игорь Михайличенко представил нового министра топлива и энергетики Республики Крым Евгения Рукавишникова коллективу ведомства. Об этом сообщает портал правительсвта Крыма.

Игорь Михайличенко выразил благодарность ранее возглавлявшему министерство Вадиму Белику за проделанную большую работу, и сообщил, что он подал в отставку.

"Евгений Александрович, возлагаю на Вас руководство важной отрасли! Также прошу коллектив министерства не сбавлять, а набирать темпы работы. Сейчас Евгению Александровичу предстоит ознакомиться с работой ведомства, а также подведомственных предприятий", – отметил вице-премьер.

Соответствующий указ о назначении Евгения Рукавишникова подписан Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым 20 декабря 2019 года.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Декабрь 2019
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх