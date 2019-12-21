Новости Крыма Новым руководителем Минтопэнерго Крыма стал Евгений Рукавишников Новым руководителем Минтопэнерго Крыма стал Евгений Рукавишников Заместитель Председателя Совета министров РК Игорь Михайличенко представил нового министра топлива и энергетики Республики Крым Евгения Рукавишникова коллективу ведомства. Об этом сообщает портал правительсвта Крыма. Игорь Михайличенко выразил благодарность ранее возглавлявшему министерство Вадиму Белику за проделанную большую работу, и сообщил, что он подал в отставку. "Евгений Александрович, возлагаю на Вас руководство важной отрасли! Также прошу коллектив министерства не сбавлять, а набирать темпы работы. Сейчас Евгению Александровичу предстоит ознакомиться с работой ведомства, а также подведомственных предприятий", – отметил вице-премьер. Соответствующий указ о назначении Евгения Рукавишникова подписан Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым 20 декабря 2019 года. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

