В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 1 290 новых случаев заболевания COVID-19, это максимум за весь период пандемии. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

Предыдущий максимум был зарегистрирован 19 февраля, когда выявили 960 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня это количество выросло на 330.

"Умерли пять человек в возрасте от 48 до 87 лет. За последние сутки в ковидные стационары Севастополя было госпитализировано 50 человек, выписано 32 пациента. На данный момент в больницах находится 690 пациентов, из них 525 – с подтвержденным COVID-19", – сказано в сообщении.