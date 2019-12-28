Новый год в пробке: как праздники "парализовали" Симферополь

В последние дни 2019-го года в Симферополе обострилась проблема дорожных пробок. Из-за них движение по улицам города периодически затягивается на час и более. На неудобства уже публично жалуются подконтрольные России крымские депутаты. Что происходит в Симферополе и что с этим делать.

Дорожные заторы в Симферополе стали привычным явлением. После аннексии полуострова жители Крыма начали массово покупать в соседней России сравнительно дешевые автомобили. Нагрузки на местные дороги также добавили россияне, приехавшие жить на полуостров.

Узкие улицы Симферополя при отсутствии достаточного количества парковок не справляются с таким объемом транспорта. Так город, в котором до 2014 года жили 360 тысяч человек, обзавелся основным атрибутом мегаполиса – хроническими дорожными пробками.

Накануне новогодних праздников, как выяснилось, движение на симферопольских улицах снова остановилось. Жалуются на неудобства уже не только простые горожане, но и депутаты.