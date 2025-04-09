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Новости Крыма

Новый кольцевой и магистральный водоводы Евпатории: как идут работы

09 апреля 2025, 13:53Общество

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Новый кольцевой городской водовод в Евпатории достроят до конца 2025 года, что позволит подключать новых абонентов тех микрорайонов, которые в настоящий момент не обеспечены централизованным водоснабжением. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.

"Объект будет окончен к концу года. Это контрактные сроки", – сказал он.

Новик подчеркнул, что масштабная работа над новым объектом включает в себя несколько этапов. Строительство линейной части водовода диаметром 600 мм и длиной более 12 километров – его основная часть.

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