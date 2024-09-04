Новый образовательный центр заработал в столице Крыма

Образовательно-производственный центр "Транспорт и дорожное хозяйство Республики Крым" заработал в Крыму на базе Симферопольского автотранспортного техникума. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава РК Сергей Аксенов.

"В рамках федеральной программы "Профессионалитет" в техникуме создано девять зон по подвидам работ, в том числе "Инженерный дизайн CAD", "IT-технологии на транспорте", "Диагностика двигателей", "Строительство и эксплуатация путей сообщения", "Диагностика и обслуживание электромобилей", – перечислил он.

Центр опережающей профессиональной подготовки, по его мнению, будет способствовать формированию современной системы обучения. Причем акцент будет сделан на приоритетные для республики направления. На его базе взрослые крымчане смогут освоить новую профессию, а школьники смогут профессионально сориентироваться.