Новый парк в Бахчисарае планируют сдать досрочно

Готовность нового парка по улице Гагарина в Бахчисарае достигла 70%, объект планируется сдать досрочно – уже к концу апреля. Об этом РИА Новости Крым рассказал в понедельник глава администрации города Дмитрий Скобликов.

"Работы выполнены практически на 70%. Основные работы – земельные – уже выполнены. Это коммуникации, видеонаблюдение, планирование всей территории, установка бутового камня, опор для освещения", – перечислил мэр города.

Парк на улице Гагарина – абсолютно новое общественное пространство, напомнил Скобликов. Ранее на этой территории был пустырь. Несколько лет назад местные власти расчистили территорию от кустарника и сорняка, после чего ее решили превратить в место отдыха горожан по итогам голосования местных жителей.