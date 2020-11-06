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Новый "Привоз" не панацея, Крыму нужны логистические центры – мнение

Новый "Привоз" не панацея, Крыму нужны логистические центры – мнение

06 ноября 2020, 11:12Экономика Крыма

Решить проблему высоких цен в Крыму возможно только после создания сети логистических центров. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил председатель ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев.

Как проинформировал ранее республиканский Минпромполитики, в целях улучшения ситуации с ценообразованием в районе села Молодежное Симферопольского района будет создан оптовый рынок "Привоз". Торговая площадка должна обеспечить условия для оперативного сбыта по приемлемым ценам небольших партий местным производителям и повысить конкуренцию в торговле. Однако гость эфира не уверен, что создание оптовой площадки сможет решить назревшие проблемы, в том числе, повлиять на цены.

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