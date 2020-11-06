Решить проблему высоких цен в Крыму возможно только после создания сети логистических центров. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил председатель ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев.

Как проинформировал ранее республиканский Минпромполитики, в целях улучшения ситуации с ценообразованием в районе села Молодежное Симферопольского района будет создан оптовый рынок "Привоз". Торговая площадка должна обеспечить условия для оперативного сбыта по приемлемым ценам небольших партий местным производителям и повысить конкуренцию в торговле. Однако гость эфира не уверен, что создание оптовой площадки сможет решить назревшие проблемы, в том числе, повлиять на цены.