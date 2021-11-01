Новости Крыма

Новый рекорд: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе

Сегодня, 13:42Общество

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За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировано еще 354 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, днем ранее диагнозы были подтверждены у 348 человек. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

За минувшие сутки 267 человек выписаны после выздоровления. Умерли 14 человек в возрасте от 50 до 94 лет.

Всего в городе заболели новой коронавирусной инфекцией 40 787 человек. В настоящий момент выздоровели 34 300 человек, 1 418 – скончались.

Предыдущий рекорд суточного прироста зараженных за все время борьбы с пандемией в регионе был зафиксирован 29 октября – 351 случай.

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