Новости Крыма Новый рост заболевших: данные по коронавирусу в Севастополе

За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 334 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом инфоримирует пресс-служба правительства города. Днем ранее в городе было выявлено 337 новых случаев заражения Covid-19. Антирекорд был зафиксирован 9 ноября и составил 358 случаев. В течение прошедших суток с выздоровлением были выписаны 687 человек. От осложнений болезни скончались 9 человек в возрасте от 38 до 84 лет. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 46 692 человека, 40 316 человек, 1 599 умерли. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

