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Новости Крыма

Новый статус: смогут ли туристы отдыхать на "Крымских Мальдивах"

18 сентября 2023, 14:48Общество

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Заезд автотранспорта на косу Беляус, которую еще называют "Крымскими Мальдивами", будет несколько ограничен, когда эта территория станет природным парком регионального значения. Однако запретов для рекреационной деятельности не будет. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил председатель Общественного совета Черноморского района Алексей Иванов.

Ранее сообщалось, что Черноморский райсовет Крыма принял решение отнести северную часть косы Беляус к особо охраняемым природным территориям (ООПТ) регионального значения. По словам инициаторов создания заказника, это первый случай, когда работе ученых по созданию ООПТ предшествовало решение районной сессии.

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