Новый статус: смогут ли туристы отдыхать на "Крымских Мальдивах"

Заезд автотранспорта на косу Беляус, которую еще называют "Крымскими Мальдивами", будет несколько ограничен, когда эта территория станет природным парком регионального значения. Однако запретов для рекреационной деятельности не будет. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил председатель Общественного совета Черноморского района Алексей Иванов.

Ранее сообщалось, что Черноморский райсовет Крыма принял решение отнести северную часть косы Беляус к особо охраняемым природным территориям (ООПТ) регионального значения. По словам инициаторов создания заказника, это первый случай, когда работе ученых по созданию ООПТ предшествовало решение районной сессии.