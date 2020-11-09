Облачно и тепло: какой будет погода в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму ожидается теплая погода, без осадков, информирует региональный гидрометцентр. По прогнозам синоптиков, 9 ноября ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью составит от +3 до +8, днем 12-17 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7; днем от +12 до +14 градусов.

В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов выше нуля, днем +13…+15.

На Южном берегу Крыма переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем от +15 до +17 градусов.

В Керчи переменная облачность, без осадков. Ветер ночью западный, северо-западный, днем северо-западный, северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем +12…+14.