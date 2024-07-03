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Новости Крыма

Обмануты более 60 жителей Крыма: самые частые схемы мошенничества

03 июля 2024, 09:37Общество

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Дистанционные мошенники обманули за неделю более 60 жителей Крыма. В МВД республики назвали самые частые схемы, которые используют аферисты.

"В период с 24 по 30 июня жертвами дистанционных мошенников стали 66 граждан. 27 человек обмануты через интернет-сайты, социальные сети и 8 через переход по ссылкам и установку сторонних приложений", – сказано в сообщении Telegram-канала МВД РК.

По информации полиции, еще 31 жителя Крыма обманули через звонки. 17 из них были осуществлены через мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram. В том числе использовался логотип одного из ведущих банков Крыма.

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