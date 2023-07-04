Обстановка на Керченской паромной переправе во вторник 4 июля

"Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет", – сказано в сообщении.

Уточняется, что за минувшие сутки паромы всех типов выполнили 22 рейса в обе стороны. Перевезено 1002 пассажира, 147 железнодорожных вагона, 753 единиц автомобильного транспорта и 20 625 тонн грузов.

С начала работы Керченской паромной переправы 8 октября 2022 года через пролив паромами перевезли в общей сложности 188 165 пассажиров, 151 569 единиц автотранспорта и 19 605 железнодорожных вагонов. Работающие на линии паромы выполнили 4 569 рейсов.

Со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.