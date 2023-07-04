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Новости Крыма

Обстановка на Керченской паромной переправе во вторник 4 июля

04 июля 2023, 13:13Общество

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"Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет", – сказано в сообщении.

Уточняется, что за минувшие сутки паромы всех типов выполнили 22 рейса в обе стороны. Перевезено 1002 пассажира, 147 железнодорожных вагона, 753 единиц автомобильного транспорта и 20 625 тонн грузов.

С начала работы Керченской паромной переправы 8 октября 2022 года через пролив паромами перевезли в общей сложности 188 165 пассажиров, 151 569 единиц автотранспорта и 19 605 железнодорожных вагонов. Работающие на линии паромы выполнили 4 569 рейсов.

Со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.

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