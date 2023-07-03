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Новости Крыма

Обстановка на Керченской переправе: как работают паромы

Сегодня, 13:00Общество

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"Согласно прогнозу Росгидромета, 3 июля ветер восточный 3-8 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +29…+31 градус, температура воды в море +22…+24 градуса. Действующих штормовых предупреждений нет", – сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.

С начала работы вечером 8 октября 2022 года через Керченский пролив паромами перевезли 187 163 пассажира, 150 816 единиц автотранспорта и 19 458 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 547 рейсов.

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