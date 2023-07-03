Новости Крыма Обстановка на Керченской переправе: как работают паромы

"Согласно прогнозу Росгидромета, 3 июля ветер восточный 3-8 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +29…+31 градус, температура воды в море +22…+24 градуса. Действующих штормовых предупреждений нет", – сказано в сообщении Telegram-канала ведомства. С начала работы вечером 8 октября 2022 года через Керченский пролив паромами перевезли 187 163 пассажира, 150 816 единиц автотранспорта и 19 458 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 547 рейсов. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

