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Новости Крыма

Обстановка на Крымском мосту на вечер среды

09 августа 2023, 22:29Новости

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Очередей перед Крымским мостом по состоянию на 21.00 нет. Об этом инфоримруется в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.

В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа – на сканер.

Утром в среду мостовой переход перекрывали для автотранспорта на час. Сейчас движение по мосту открыто.

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