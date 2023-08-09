Обстановка на Крымском мосту на вечер среды

Очередей перед Крымским мостом по состоянию на 21.00 нет. Об этом инфоримруется в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.

В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа – на сканер.

Утром в среду мостовой переход перекрывали для автотранспорта на час. Сейчас движение по мосту открыто.